اللحوم النباتية المطبوعة ثلاثية الأبعاد .. بديل صحي وصديق للبيئة

هل خطر ببالك أن تقدم لضيوفك في موسم الأعياد المقبل شريحة من اللحم مطبوعة ثلاثية الأبعاد؟

يبدو أن الفكرة أصبحت بحكم الواقع في إسبانيا، إحدى أكبر مستهلكي اللحوم في القارة، حيث تم العثور على بديل مستدام يعوض اللحوم التقليدية.

تمكن مهندس التكنولوجيا الحيوية الإيطالي جوسيبي شونتي Giuseppe Scionti المقيم في برشلونة، من طباعة لحوم نباتية بتقنية ثلاثية الأبعاد انطلاقاً من نماذج على الإنترنت.

يقول شونتي: "إنه المنتج الأول المطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد الذي يماثل مظهره مظهر قطعة حقيقية من اللحم، وكذلك المذاق وتماسكه الليفي، وهو بديل حقيقي للحوم الحيوانية. للماشية تأثير أكبر على البيئة من حيث الغازات الدفيئة مقارنة بجميع وسائل النقل مجتمعة، تقدر منظمة الأغذية والزراعة الفاو أن الماشية تمثل 14.5 ٪ من الغازات الدفيئة مقابل 13 ٪ للنقل. "

هدف شونتي هو الوصول لإنتاج واسع النطاق، ولا يزال في طور العمل على المذاقات المختلفة.

شرائح اللحم الجديدة المطبوعة تمثل حلاً مثالياً لتناول وجبة صحية ومتوازنة تراعي المسؤولية البيئية.

بحسب اختصاصية التغذية مارتينيز أولبيولس فإن هذه اللحوم المطبوعة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من البازلاء والأرز وبروتين الأعشاب البحرية، وحصة الأحماض الأمينية فيها متوازنة بشكل جيد من ناحية غذائية. تضيف أولبيولس: "إذا كان يجب أن أوصي بتناول البروتين، لماذا لا أوصي بشريحة بروتين؟ إذا كان مذاقها فعلاً مثل شريحة لحم، لأنه من المهم التحقق من المذاق أيضًا".

ويزداد وعي المستهلكين حول العالم بضرورة اتباع سلوك مسؤول تجاه البيئة يتضمن حتى الأنظمة الغذائية التي يتبعونها، فبات الكثير منهم يبحثون عن بدائل صديقة للبيئة لتغيير عاداتهم.

في السنوات الأخيرة، زادت بدائل اللحوم بنسبة 451 ٪ في السوق الأوروبية.