فرنسا قد تمدد القيود على التنقل والتجمع حتى أبريل 2021 لمكافحة كورونا

تدرس الحكومة الفرنسية إمكانية تمديد القيود على التنقل والتجمع وفتح المؤسسات حتى الأول من نيسان/أبريل 2021 على الأقل، لمكافحة وباء كوفيد-19، على ما جاء في مشروع قانون عرض الأربعاء في مجلس الوزراء. وستكون هذه القيود التي ستطبق على كامل الأراضي الفرنسية أو جزء منها، قابلة للتكييف بحسب قوة انتشار الوباء.

وبعد موجة أولى أسفرت عن 30 ألف حالة وفاة في الربيع وإغلاق تام لمدة شهرين، تشهد فرنسا راهنا موجة ثانية للوباء.

فثمة حاليا 2168 مصابا بالفيروس في العناية المركزة أو قسم الإنعاش وهو أكبر عدد منذ منتصف أيار/مايو.

وقد توفي 33885 مصابا بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الوباء.

وفرض حظر تجول ليلي في مناطق تضم 20 مليون شخص في فرنسا منذ السبت.

وستوضع مقاطعات فرنسية جديدة عدة في خانة الانذار الأقصى فيما سيشمل حظر التجول مدنا كبيرة أخرى. وفرضت حالة الطوارئ الصحية في فرنسا بموجب مرسوم حتى السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر. وتمديد هذه الحالة لأكثر من شهر يحتاج إلى تصويت في البرلمان.

وفي مشروع القانون تعرب الحكومة الفرنسية عن رغبتها في تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 16 شباط/فبراير 2021.

وتسمح حالة الطوارئ الصحية بالحد من التنقلات وصولا إلى حظرها عند الضرورة أو فرض إجراءات حجر جزئي أو كامل.

وتعقد الجمعية الوطنية الفرنسية جلسات استثنائية يومي السبت والأحد لدرس مشروع القانون الذي سيحال بعدها على مجلس الشيوخ.