شاهد: موكب وصول ترامب وبايدن للمشاركة في المناظرة الختامية قبيل الانتخابات

أجريت المناظرة النهائية الثانية والأخيرة الخاصة بالانتخابات العامة الأمريكية، بين الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في جامعة ناشفيل من ولاية تينيسي، وذلك قبل أسبوعين من يوم الانتخابات.

وحضر المناظرة العديد من أفراد أسرة ترامب، بمن فيهم زوجته ميلانيا التي دخلت القاعة وهي ترتدي كمامة، في أول ظهور لها منذ إصابتها وزوجها بمرض كوفيد-19 قبل أيام، إثر المناظرة الأولى التي جرت في كليفلاند.

وكان من المقرر أن تجرى مناظرة أخرى بداية الشهر الحالي ولكنها ألغيت، بعد أن حولها المنظمون إلى صيغة افتراضية، ما أثار اعتراض ترامب الذي هدد بعدم المشاركة.

وقال المرشحان للانتخابات الرئاسية إنهما أجريا اختبار كوفيد-19 قبل اجتماع أمس الخميس، وكانت النتيجة سلبية لكليهما.