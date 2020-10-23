عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: موكب وصول ترامب وبايدن للمشاركة في المناظرة الختامية قبيل الانتخابات

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
دونالد ترامب وجو بايدن يشاركان في المناظرة الرئاسية الختامية في جامعة بلمونت من ولاية تينيسسي. 2020/10/22
دونالد ترامب وجو بايدن يشاركان في المناظرة الرئاسية الختامية في جامعة بلمونت من ولاية تينيسسي. 2020/10/22   -   حقوق النشر  جيم بورغ/أ ب
حجم النص Aa Aa

أجريت المناظرة النهائية الثانية والأخيرة الخاصة بالانتخابات العامة الأمريكية، بين الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في جامعة ناشفيل من ولاية تينيسي، وذلك قبل أسبوعين من يوم الانتخابات.

وحضر المناظرة العديد من أفراد أسرة ترامب، بمن فيهم زوجته ميلانيا التي دخلت القاعة وهي ترتدي كمامة، في أول ظهور لها منذ إصابتها وزوجها بمرض كوفيد-19 قبل أيام، إثر المناظرة الأولى التي جرت في كليفلاند.

وكان من المقرر أن تجرى مناظرة أخرى بداية الشهر الحالي ولكنها ألغيت، بعد أن حولها المنظمون إلى صيغة افتراضية، ما أثار اعتراض ترامب الذي هدد بعدم المشاركة.

وقال المرشحان للانتخابات الرئاسية إنهما أجريا اختبار كوفيد-19 قبل اجتماع أمس الخميس، وكانت النتيجة سلبية لكليهما.