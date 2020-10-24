​معهد روبرت كوخ: أكثر من 10 آلاف وفاة في ألمانيا منذ بداية جائحة كوفيد-19

سجّلت ألمانيا أكثر من 10 آلاف وفاة جرّاء كوفيد-19 منذ بداية الجائحة، حسب بيانات رسميّة نُشرت السبت.

وأحصت البلاد ما مجموعه 10,003 وفيات وفق معهد روبرت كوخ (وكالة حكوميّة اتّحادية)، مع تسجيل 418,005 إصابات على المستوى الوطني. ومن بين تلك الإصابات، تمّ تشخيص 14,714 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي يومي.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ، لوثر وييلر، إنّ ألمانيا تواجه وضعاً "خطِراً للغاية"، مطالباً السكّان بالتزام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وبقيت ألمانيا بمنأى عن الموجة الأولى من إصابات فيروس كورونا التي ضربت أوروبا في الرّبيع، لكنّها تعاني الآن زيادةً حادّة في الحالات، إلى جانب بقيّة دول القارّة.

وشدّدت السلطات الألمانيّة الإجراءات لمواجهة الوباء، وحظّرت التجمّعات العامّة. وطلبت المستشارة أنغيلا ميركل نهاية الأسبوع الماضي من المواطنين الحدّ من الاختلاط والبقاء في المنازل قدر الإمكان.