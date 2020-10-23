أكثر من مليون إصابة بكورونا في فرنسا

تجاوزت فرنسا عتبة مليون إصابة بكوفيد-19 الجمعة منذ بدء تفشي الوباء، ويواصل الوضع التدهور مع تسجيل البلاد أكثر من 40 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة، وفقا لهيئة الصحة العامة الفرنسية.

وفي المجموع، تم تسجيل 42032 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة، بزيادة 410 إصابات عن اليوم السابق، وهو رقم قياسي جديد منذ تعميم الاختبارات على نطاق واسع، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 1.041.075 وفقا للأرقام التي نشرتها الوكالة الصحية.

ويستمر معدل إيجابية الاختبارات في الارتفاع ليصل إلى 15.1 في المئة مقابل 14.3 في المئة في اليوم السابق و4.5 في المئة في بداية أيلول/سبتمبر.

وأدخِل 2091 مريضا جديدا المستشفيات (ليصبح المجموع 15008) كما نقلت 299 حالة خطرة (+37) إلى قسم الانعاش، وبذلك يصل عدد المرضى المصابين بشكل حاد إلى 2441.

وبحسب الخبراء، قد تكون الأرقام أعلى بكثير من تلك التي يتم الإعلان عنها والتي تصرح عنها الحكومات في جميع أنحاء العالم بسبب عدم تسجيل أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين لا تظهر عليهم أي أعراض وربما لا يشعرون بالمرض مطلقا، إضافة إلى أسباب أخرى.

ويشغل مرضى كوفيد-19 بالوقت الحالي أكثر من 42٪ من أسرة العناية المركزة على صعيد فرنسا ككل و 64٪ في العاصمة باريس.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن "الوباء يتسارع بشدة".

واتخذت السلطات حزمة جديدة من الإجراءات للحد من انتشار الوباء، وقررت تمديد حظر التجول السبت ليشمل 38 مقاطعة جديدة وبولينيزيا لمواجهة هذه الموجة الحادة.

وسيطال هذا الاجراء الذي أصبح حتميا بحسب ماكرون حوالى 46 مليون نسمة.