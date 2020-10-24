شاهد: طائرات بدور طيار تنقل المستلزمات الطبية إلى المستشفيات في إسرائيل

في الوقت الذي يعيش فيه العالم أجمع موجة ثانية من فيروس كورونا قد تكون أكثر خطورة من الأولى، يستعين مركز زيف الطبي في مدينة صفد في شمال إسرائيل بطائرات من دون طيار "درون" قادرة على توصيل الإمدادات الطبية والمستلزمات الصحية الحيوية من مكان إلى آخر.

وتقلل هذه الطائرات الفريدة من نوعها من فرص تعريض حياة العاملين لمخاطر التنقل والعدوى بمرض كوفيد-19.

ويمكن استخدام هذه الطائرات أيضًا في مجالات أخرى مثل الزراعة والدفاع.