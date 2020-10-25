إردوغان يجدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد دعوته لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخضوع إلى فحوص لصحته العقلية بعد يوم على استدعاء باريس سفيرها لدى أنقرة على خلفية تصريحات مماثلة.

وقال الرئيس التركي إن ماكرون "مهووس بإردوغان ليل نهار"، مضيفا "لذا عليه حقا الخضوع لفحوص" لصحته العقلية.

وتدهورت العلاقات بين ماكرون وإردوغان بشكل إضافي جرّاء خلافات على مسائل عدة، تشمل الدعم الفرنسي لليونان في نزاعها مع تركيا بشأن حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط والانتقادات الفرنسية لتدخل تركيا في ليبيا وسوريا ونزاع قره باغ.

كما أثارت سياسات ماكرون في مواجهة التيارات المتطرفة الإسلامية حفيظة تركيا، التي يشكل المسلمون غالبية سكانها وإن كانت الدولة رسميا علمانية. واكتسب النقاش بشأن سياسات فرنسا حيال المسلمين زخما جديدا إثر مقتل مدرّس فرنسي هذا الشهر كان قد عرض رسما كاريكاتوريا على طلابه يظهر النبي محمد.