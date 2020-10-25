الاتحاد الأوروبي يعتبر تصريحات إردوغان ضد نظيره الفرنسي "غير مقبولة"

ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبراً أنها "غير مقبولة" ودعا أنقرة إلى "وقف دوامة المواجهة الخطيرة".

وكتب بوريل في تغريدة "تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان ضد الرئيس إيمانويل ماكرون غير مقبولة. دعوة لتركيا إلى وقف دوامة المواجهة الخطيرة هذه".

وكان إردوغان قال السبت إن ماكرون يحتاج إلى "فحص صحته العقلية" بسبب سلوكه تجاه المسلمين.