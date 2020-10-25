الأردن يقرر إعادة فتح أربعة معابر حدودية مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل

أعلن رئيس خلية الأزمة المتعلقة بوباء كورونا في الأردن العميد مازن الفرايا الأحد إعادة فتح أربعة معابر حدودية مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة إعتبارا من الخميس.

وقال الفرايا في مؤتمر صحافي إن "الحكومة اتخذت قرارا بالأمس بإعادة تنظيم حركة المسافرين والشاحنات عبر بعض المنافذ الحدودية البرية إعتبارا من يوم الخميس المقبل".

وأوضح إن "المعابر الحدودية المعنية هي المركزان الحدوديان العمري والمدورة (مع السعودية) ومعبرا جسر الشيخ حسين وجسر الملك حسين (مع الاراضي الفلسطينية وإسرائيل)".

وبالنسبة لمعبر العمري، قال الفرايا إنه "سيستمر بإستقبال حركة الشحن، وسيطلب من سائقي الشاحنات إجراء فحص (بي سي آر) قبل خمسة أيام من قدومهم إلى المملكة، حيث سيتم وقف الحجز الإلزامي لسائقي الشاحنات وسيخضعون لفحص (بي سي آر) ثان بالمركز الحدودي على أن يعقبه حجر منزلي لمدة أسبوع".

وأوضح إنه "في حال تبينت إصابة أي منهم فسيتم اللجوء إلى العزل المنزلي أو النقل إلى المستشفى إعتمادا على الوضع الصحي للشخص المصاب".

وأكد الفرايا أن "باقي المراكز الحدودية الثلاثة ستستقبل أعدادا محدودة: مئة شخص يوميا في معبري المدورة والشيخ حسين و150 شخصا في معبر جسر الملك حسين".

وأوضح إن "القادمين الى المملكة من هذه المعابر عليهم التسجيل في منصة (فيزيت جوردان) وعمل فحص (بي سي آر) قبل خمسة ايام من قدومهم للمملكة كي يحصلوا على (كيو آر كود) يمكنهم من دخول المملكة".

وأكد أنه "سيسمح للقادمين بدخول المملكة بسيارتهم الخاصة حيث سيتم تعقيمها في المركز الحدودي".

وأوضح أن "تحديد هذه الأعداد جاءت بناء على قدرتنا لاجراء الفحوص والبنية التحتية والمخبرية على ان يعاد النظر فيها بشكل أسبوعي".

وبحسب الفرايا فإن "هذا القرار جاء تلبية لحاجة ماسة للكثير من المواطنين الأردنيين القادمين إلى المملكة ممن لايملكون القدرة على استخدام المطار".

وقال إن "المعابر لم تعد تشكل تهديدا في ضوء معدلات تسجيل الإصابات في المملكة".

وكان الأردن أغلق حدوده البرية والمطارات في منتصف شهر آذار/مارس لإحتواء تفشي وباء كورونا. وكان يسمح فقط بعبور الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع.

وبعد أن نجح في الحد من الإصابات في الربيع والصيف يشهد الأردن منذ مطلع أيلول/سبتمبر إرتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

وفي الإجمالي سجلت في المملكة حتى مساء السبت 540 حالة وفاة و50 ألفا و750 إصابة بفيروس كورونا المستجد.