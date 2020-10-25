استطلاع رأي: العرب يفضلون بايدن على ترامب في الانتخابات الأمريكية

تقدّم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن بفارق كبير على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في استطلاع للرأي في العالم العربي أجرته مؤسسة "يوغوف" البريطانية بطلب من صحيفة "عرب نيوز" السعودية.

ومن بين 3097 شخصًا شملهم الاستطلاع في 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضّل حوالى 39 في المئة بايدن بينما اختار 12 في المئة فقط ترامب، وفقا للاستطلاع الذي نُشرت نتائجه الأحد.

وجاء في الاستطلاع أنّه عندما سُئل هؤلاء عن المرشح الأفضل للعالم العربي، قالت الغالبية إنّ أيا من المرشحين (49 في المئة) لا يفي بهذا الوصف، ومع ذلك لا يزال بايدن يعتبر خيارا أفضل من ترامب.

وعلى عكس سلفه باراك أوباما، دعم ترامب بقوة الحكام العرب بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مواجهة مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان.

لكن الاستطلاع عكس رأي عام مختلفا.

وقال رئيس "يوغوف" للاستطلاعات ستيفان شكسبير لوكالة فرانس برس "لو كان العالم العربي يختار الرئيس المقبل، لفاز بايدن بأغلبية ساحقة".

وأضاف "لكن هذا أمر جزئي لأنهم لا يعرفون الكثير عن بايدن، فنصفهم فقط يقولون إنهم سمعوا عنه، بينما سمع الجميع تقريبا عن ترامب".

وفي حال فوز بايدن، قال 58 بالمئة من المستطلعين إنه "يجب أن ينأى بنفسه عن سياسات إدارة أوباما" علما أنّه كان نائبا له.

وحصل ترامب على بعض التأييد في الاستطلاع جرّاء إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وفرضه عقوبات صارمة على نظامها، لكن 17 في المئة فقط شعروا بأن موقفه يجعل المنطقة أكثر أمانا.

وأشار الاستطلاع إلى أن قرار ترامب عام 2017 بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس أثبت أنه لا يحظى بشعبية كبيرة، اذ عارضه 89 بالمئة. وأدرج الاستطلاع تمكين الشباب والصراع العربي الإسرائيلي ووباء فيروس كورونا العالمي من بين أهم ثلاثة مخاوف يرغب العرب في أن يركز عليها الرئيس الأميركي المقبل.

وقبل أقل من أسبوعين من موعد الانتخابات، يحقق بايدن تقدّما كبيرا في استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة.