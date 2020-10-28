دوري أبطال أوروبا: تشلسي وسان جرمان يستعيدان نغمة الانتصارات

استعاد تشلسي الإنجليزي نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه كراسنودار الروسي 4-صفر الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في الدور الاول لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجّل كالوم هودسون-أودوي (37) والألماني تيمو فيرنر (76 من ركلة جزاء) والمغربي حكيم زياش (79) والأمريكي كريستيان بوليستش (90) الأهداف.

ورفع تشلسي رصيده إلى أربع نقاط بعدما كان سقط في فخ التعادل السلبي في المباراة الأولى أمام ضيفه إشبيليه الإسباني، في حين مني كراسنودار بخسارته الاولى بعد نقطته التاريخية التي كسبها من تعادله مع رين الفرنسي 1-1 في اولى مبارياته في المسابقة الأوروبية العريقة.

ووضع تشلسي حدا لثلاث تعادلات متتالية في مختلف المسابقات، وانتزع صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بانتظار مباراة إشبيلية وضيفه رين لاحقا.

سان جرمان يفوز وإصابة نيمار

كذلك استعاد باريس سان جرمان توازنه بفوز بشق النفس على مضيفه باشاك شهير التركي 2-صفر وخسر جهود نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا الأربعاء في منافسات المجموعة الثامنة.

ويدين باريس سان جرمان، وصيف بطل النسخة الأخيرة، بفوزه إلى مهاجمه الدولي الإيطالي المعار من إيفرتون الإنجليزي مويس كين الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 64 و79.

وهي الثنائية الثانية على التوالي لكين بألوان سان جرمان بعد الأولى الأحد في مرمى ديجون (4-صفر) في الدوري المحلي، وهو كان عند حسن ظن مدربه الألماني توماس توخل الذي دفع به أساسيا في ظل غياب المهاجم الدولي الارجنتيني ماورو إيكاردي بسبب الإصابة.

مويز كين Tolga Bozoglu/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

وعوض باريس سان جرمان خسارته على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-2 في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي، فيما مني باشاك شهير بخسارته الثانية على التوالي في المسابقة القارية التي يخوض غمارها للمرة الأولى في تاريخه، بعد سقوطه أمام لايبزيغ الألماني صفر-2 في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي أيضا.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ضيفه لايبزيغ لاحقا.

وعانى الفريق الباريسي الأمرين بسبب غياب خمسة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة هم إيكاردي ومواطنه لياندرو باريديس والاسباني خوان برنات والالماني يوليان دراكسلر والايطالي ماركو فيراتي، وانضم إليهم نيمار اليوم لتعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر.

وشعر نيمار بآلام في فخذه دون أي احتكاك مع لاعبي الفريق المضيف في الدقيقة 18، وخرج إلى العلاج بعد دقيقتين قبل أن يعود الى الملعب دون أن يتمكن من إكمال المباراة ليترك مكانه للإسباني بابلو سارابيا (26).