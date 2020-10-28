المفوضية الأوروبية تخصص 100 مليون يورو لشراء "اختبارات كورونا السريعة"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بمبلغ 100 مليون يورو لشراء وتوزيع اختبارات تشخيص كورونا سريعة لمحاولة وقف تفشي الوباء واصفة الوضع الصحي الحالي بأنه "خطير للغاية".

وقالت فون دير لاين إن بروكسل ستستخدم 100 مليون يورو لشراء اختبارات تشخيص كورونا سريعة . وتخطط الهيئة لتوزيع الاختبارات السريعة على الدول الأعضاء.

كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد تحدثوا عن التوجه صوب اعتماد آليات فاعلة تعمل من خلال إدخال قواعد مشتركة لاختبار المرض وتتبع انتشاره . وفي جميع أنحاء أوروبا ، تم الإبلاغ عن أكثر من 250 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ، وفقًا لإحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز.

وتقول المفوضية إن اختبارات تشخيص كورونا سريعة تعطي نتائج في غضون 10 إلى 30 دقيقة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أنه "يمكن أن تلعب هذه الاختبارات السريعة دورًا مهمًا" موضحة "سنقترح نهجًا على مستوى الاتحاد الأوروبي للموافقة على آليات الاستخدام".

من جهته دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ، الذي سيرأس قمة استثنائية لزعماء الاتحاد الأوروبي مساء الخميس تركز على الوباء للاستعداد للتحديات اللوجستية التي من المحتمل أن تعيق طرح أي لقاحات. وكان رئيس المجلس الأوروبي قد ناشد أيضا الثلاثاء لتنسيق الموافقة على الاختبارات السريعة وضمان إنتاجها "على نطاق أوروبي حتى تكون متاحة في كل مكان". وأعرب عن أمله " أن يفهم قادة الاتحاد الأوروبي أنه إذا وضع كل منهم استراتيجية اختبار وطنية خاصة به دون التنسيق على المستوى الأوروبي ، دون اعتراف متبادل ، فسنجد أنفسنا في معارك الماضي" .

كما حث ميشال القادة على الاستعداد لإعطاء اللقاحات الأولوية"بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا ، في نهاية العام أو أوائل العام المقبل ، يمكن توفير 3 أو 4 لقاحات مرشحة".

عشية مؤتمر القمة عبر الفيديو لرؤساء دول وحكومات السبعة والعشرين ، دعت أورسولا فون دير لاين مرة أخرى إلى "تبادل أفضل للبيانات الصحية بين الدول على منصة البيانات المرتبطة بـ ( المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها). وقالت: "سيساعدنا ذلك ، على سبيل المثال ، في معرفة مكان وجود طاقة استيعابية في وحدات العناية المركزة" أو ما إذا كان من الممكن ترتيب نقل المرضى عبر الحدود عند الضرورة ". مضيفة أن أوروبا تواجه "عدوين في هذا الوقت" فيروس كورونا والتعب المرافق .. وهذا يعني أن الناس قد سئموا أكثر فأكثر من التدابير الوقائية".

وقالت رئيسة المفوضية إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوربي ستمدد إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة على شراء اللقاحات ومجموعات الاختبار لمدة ستة أشهر أخرى. وأضافت فون دير لاين: "أعتقد أن عيد الميلاد هذا العام سيكون مختلفا".

وفي سياق متصل، دعت فون دير لاين مرة أخرى إلى "تنسيق القواعد الخاصة بالمسافرين عبر أوروبا ، ولا سيما من خلال تطوير "نموذج مشترك في الاتحاد الأوروبي لتتبع المسافرين" على حد قولها، كما تقترح "توسيع الممرات المحجوزة ، التي كانت تقتصر حتى الآن على الشحن البري ، لصالح النقل بالسكك الحديدية والجو والممرات المائية الداخلية" حتى لا تتعرض النشاطات التجارية داخل الاتحاد الأوروبي للتعطيل بسبب الإجراءات.

تواجه أوروبا حاليًا موجة ثانية من الفيروس القاتل مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات مرة أخرى خلال الأسابيع الماضية. وشددت عدة دول الآن القيود مع فرض حظر التجوال الليلي في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا واليونان. وفقًا لبيتر بيوت ، مدير مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة والمستشار الخاص لفون دير لاين " يموت حاليًا حوالي 1000 مواطن باوروبا يوميًا بسبب كوفيد-19 " مؤكدا أن "وفيات الأسبوع الماضي أعلى بنحو الثلث من الأسبوع الذي سبقه".