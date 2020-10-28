ألمانيا تغلق المطاعم والمؤسسات الثقافية والترفيهية بدءا من الإثنين

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أنّ ألمانيا ستغلق بدءا من الإثنين، ولمدة شهر، المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية في سياق القيود الجديدة التي ستفرض لمواجهة الموجة الوبائية الثانية.

ويؤمل من هذه الإجراءات "القاسية" و"السارية على كامل البلاد" إتاحة المجال للحد قدر الإمكان من عمليات الاتصال الاجتماعي وأيضاً احتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، وفق ما قالت ميركل في مؤتمر صحافي، موضحة أنّ المدارس وحضانات الأطفال ستبقى مفتوحة.

وأمرت ميركل الأربعاء المسؤولين عن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم والرياضات المحترفة في البلاد بالعودة إلى اللعب خلف أبواب مغلقة.

وتعني الإجراءات الأخيرة أن جميع الرياضات الاحترافية وكذلك الهواة ستكون خلف أبواب مغلقة اعتبارا من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر حتى نهاية الشهر حيث أعلنت ألمانيا عن ارتفاع قياسي الأربعاء بلغ 14964 حالة إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية.

إجراءات أخرى

وستحد هذه الاجراءات إقامة لقاءات خاصة بعشرة أشخاص من أسرتين. ويطلب من المواطنين تفادي أي تنقل غير ضروري والإقامة في البلاد تكون مقتصرة على "غايات غير سياحية" كما أعلنت ميركل بعد مباحثات مع قادة المقاطعات الألمانية الـ16. وستغلق المسابح والمنشآت الرياضية الأخرى في حين تنظم المنافسات الرياضية في قاعات مغلقة.

وأوضحت ميركل أنه سيسمح للمدارس والمتاجر أن تبقى مفتوحة. ولتخفيف وطأة الصدمة على الاقتصاد ستقدم ألمانيا حتى 10 مليارات يورو مساعدات للقطاعات المتأثرة بالتدابير الجديدة.

وأقرت المستشارة بأن التدابير "صارمة" و"صعبة" لكنها أشارت إلى أنه بالوتيرة الحالية للإصابات الجديدة قد يبلغ "النظام الاستشفائي حدوده القصوى".

وقالت "يجب تسطيح المنحى (...) لنتمكن مجدداً من البحث عن المخالطين" مضيفة أنه بالنسبة إلى ثلاثة أرباع الاصابات الجديدة لم يعد المسؤولون قادرين على تحديد حالياً مصدر العدوى.

والحالات الجديدة بكوفيد-19 ارتفعت حاليا فوق الـ10 آلاف إصابة يومية في عدد قياسي جديد بـ14964 أعلنه الأربعاء معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.