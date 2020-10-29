بوتين: لا إغلاق لاحتواء فيروس كورونا في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس انه لن يكون هناك إغلاق عام رغم الارتفاع الكبير في أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا في الأسابيع الماضية.

وقال بوتين خلال منتدى استثمارات عبر دائرة الفيديو المغلقة "نعلم تماما كيف يجب أن نتصرف ولهذا السبب لن نتخذ تدابير تفرض قيودا وإغلاقا عاما يتسبب في تعطيل الاقتصاد والنشاطات التجارية".

وأضاف أنه إذا اقتضى الامر قد تتخذ تدابير "محددة ومبررة" في بعض المناطق أو المدن "لحماية سلامة الأفراد قدر الإمكان" مع الإبقاء في المقابل على "نشاطات المؤسسات".

وروسيا التي شهدت تفشيا كبيرا للوباء في الأسابيع الماضية، سجلت الخميس 17717 حالة جديدة بفيروس كورونا و366 وفاة في رقم قياسي.

وروسيا رابع بلد في العالم من حيث عدد الحالات المسجلة مع 1581693 إصابة و27301 وفاة.