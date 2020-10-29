شاهد: سماع دوي إطلاق رصاص لحظة هجوم كنيسة نيس

أظهر فيديو التقطته إحدى المارة لحظة سماع دوي إطلاق الرصاص خلال هجوم نفذه رجل يحمل سكيناً على كنيسة في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا.

وقتل الرجل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحراً، وجرح آخرين قبل أن تعتقله الشرطة، حسبما أكد مسؤولون الخميس.

والخميس أيضا، هاجم سعودي حارساً في القنصلية الفرنسية في جدة بـ"آلة حادة"، ما تسبب بإصابته بجروح، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية التي أشارت الى اعتقال المعتدي.

وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقاً في الاعتداء الذي اعتبره رئيس بلدية المدينة كريستيان إيستروزي "هجوماً إسلامياً-فاشياً".