اعتقال أربعة أشخاص لتزويرهم فحوصات كورونا لدخول "أجمل شاطئ في العالم"

أوقفت السلطات البرازيلية أربعة سياح زوروا اختبارات كوفيد-19، في محاولة للوصول إلى ما يعتبره البعض أجمل شاطئ في العالم. وتم إيقاف الأشخاص الأربعة وهما رجلان وامرأتان إثر هبوطهم على متن طائرة خاصة في جزر فرناندو دي نورونها، وهي مجموعة جزر شمال شرقي البرازيل.

واتهم أفراد المجموعة الأربعة بتزوير وثائق والانخراط في عصابة إجرامية. وكان مستخدمو موقع "تريب أدفايسر" صنفوا خليج سانشو في فرناندو دي نورونها كأجمل شاطئ في العالم هذه السنة.

وقد أعاد الأرخبيل فتح مجاله أمام السياح في العاشر من الشهر الحالي، مع المطالبة بنتائج اختبارات كوفيد-19، تظهر النتيجة السلبية للاختبار الذي يجرى قبل يوم واحد من الوصول إلى الأرخبيل. وقدم الزوار نتائج اختبارات أجريت بتاريخ يسبق وصولهم بثلاثة أيام.