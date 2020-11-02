شاهد.. 50 ألف شخص على الأقل يتظاهرون في عاصمة بنغلادش ضد فرنسا وتصريحات رئيسها

تظاهر عشرات ألاف الأشخاص في دكا الاثنين احتجاجا على دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حرية التعبير في قضية نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وقدّرت شرطة بنغلادش أن نحو 50 ألف شخص شاركوا في التظاهرة التي طالبت بمقاطعة المنتجات الفرنسية بينما تحدّث المنظمون عن مشاركة أكثر من مئة ألف شخص.

ومُنعت المسيرة التي انطلقت من أكبر مسجد في بنغلادش من الاقتراب من مقر السفارة الفرنسية حيث تم تشديد التدابير الأمنية. وهتف المتظاهرون "لا للإساءة للنبي محمد".

وأثار الرئيس الفرنسي موجة احتجاجات في أوساط العديد من المسلمين الشهر الماضي بقوله إن فرنسا لن تتراجع عن قوانينها التي تسمح بنشر رسوم كاريكاتورية اعتُبرت مسيئة للنبي محمد، وذلك بعدما قتل شيشاني متطرف المدرّس سامويل باتي الذي عرض رسوما من هذا النوع على طلابه خلال صف عن حرية التعبير في فرنسا.

ودعت مجموعة "حفظة الإسلام" إلى المسيرة، وهي الثالثة من نوعها التي تنظم في بنغلادش خلال أسبوع. وتعد المجموعة إحدى أكبر الجماعات السياسية المتطرفة إسلاميا في البلد الذي يعد 160 مليون نسمة.

وقدم العديد من الأشخاص من بلدتين خارج دكا للمشاركة في المسيرة.

وحض نائب رئيس مجموعة "حفظة الإسلام" جنيد بابوناغاوري رئيسة الوزراء شيخة حسينة على دفع البرلمان لإدانة ماكرون. وقال خلال المسيرة "أدعو التجار للتخلّص من المنتجات الفرنسية. أطالب الأمم المتحدة باتّخاذ خطوة حازمة حيال فرنسا".