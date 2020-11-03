ميركل: الإرهاب الإسلامي هو عدونا المشترك

نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء بالهجوم الدامي الذي وقع في فيينا، قائلة إن "الإرهاب الإسلامي هو عدونا المشترك" إن محاربته "معركتنا المشتركة".

وبحسب تغريدة للناطق باسمها، قالت ميركل "المعركة ضد هؤلاء القتلة ومحرضيهم هي معركتنا المشتركة"، معربة عن "تضامنها" مع النمسا بعد الهجمات التي وقعت مساء الاثنين في وسط فيينا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص

وأضافت المستشارة في رسالتها "إن أفكاري، في هذه الساعات الرهيبة التي يستهدف فيها الإرهاب فيينا، هي مع السكان المحليين وقوات الأمن الذي يواجهون معا هذا الخطر".

وأعلن وزير الداخلية النمساوي صباح الثلاثاء أن المسؤول عن هذا الهجوم والذي أردته الشرطة هو من "أنصار" تنظيم داعش.

وقال الوزير كارل نيهامر الذي أوضح في وقت سابق أن مشتبها آخر على الأقل ما زال هاربا، إن المنفذين كانوا "عدة" أشخاص لكن بدون تأكيد ذلك رسميا.