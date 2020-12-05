متظاهرون من أجل السلام يشكلون سلسلة بشرية أمام مبنى البرلمان الألماني

شكل المئات من "المتظاهرين من أجل السلام" سلسلة بشرية خارج البرلمان الألماني، ودعوا قادة العالم إلى نزع السلاح ووقف صادرات الأسلحة.

وقالت وكالة "دي بي آي" الحكومية إن نحو 300 شخص شاركوا في تشكسل السلسلة التي امتدت من مبنى البرلمان إلى مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل القريب من مقر البوندستاغ.

وجاءت المظاهرة، التي نُظمت تحت شعار "سلام وليس تسليح"، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الألمانية للموافقة على مقترحات الميزانية الخاصة بها للعامين المقبلين، والتي تشمل الإنفاق الدفاعي الضخم. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل "لا طائرات مسيرة قاتلة" و "تحقيق السلام بدون أسلحة".

وقال رئيس الاتحاد الألماني للنقابات راينر هوفمان للمشاركين في الاحتجاجات أن الوقت قد حان لكي تتراجع البلاد عن التزام الناتو بإنفاق 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وأضاف: "نحن بحاجة إلى كسر دوامة التسلح. لأن التسلح والنزاعات المسلحة لا تحل أي مشاكل".

وتعرضت ألمانيا لانتقادات من قبل الولايات المتحدة لعدم تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي البالغ 2 في المائة، لكن برلين تعهدت بالعمل من أجل ذلك حيث زادت من الإنفاق الدفاعي.

وفي مظاهرة أخرى أخرى في ألمانيا، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في غابة ثلجية بين مدينتي فرانكفورت وكاسل في غرب البلاد حيث يتظاهر نشطاء البيئة بانتظام ضد التوسيع المخطط للطريق السريع رقم 49.