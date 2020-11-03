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الولايات المتحدة الأمريكية

7 وسائل إعلامية يمكنها التغريد حول نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعرف عليها

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
لافتة تدعو تويتر إلى مراقبة تغريدات ترامب
لافتة تدعو تويتر إلى مراقبة تغريدات ترامب   -   حقوق النشر  Don Feria/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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أكد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن 7 وسائل إعلامية فقط يمكنها الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020، عبر منصته.

وهذه الوسائل هي، إ ب، إ بي سي نيوز، سي إن إن ، سي بي إس نيوز، ديسيجن ديسك، وفوكس نيوز وإن بي سي نيوز.

وسبق وأعلن تويتر أن السماح بالتغريد حول هوية الفائز يتطلب إعلانا رسميا من مسؤولي الانتخابات في الولايات، أو إعلانا عاما من إثنين على الأقل من وسائل الإعلام الوطنية التي سبق ذكرها، والتي يسمح لها بإعلان هوية الفائز، ليتم بعدها فتح المجال أمام المغردين.

بالتالي فلن يقيد تويتر أي وسيلة من الوسائل السابقة، في حال غردت بما يخص النتيجة، قبل تأكيدها من وسيلة أخرى من الوسائل السابقة الذكر.

بينما سيتم حجب تغريدة أي مراسل صحفي، أو مستخدم عادي للمنصة، في حال غرد دون الاستشهاد بإحدى الوسائل السابقة.

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