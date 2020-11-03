من سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن أم ترامب؟ تابعوا معنا التغطية المباشرة

من سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن أم ترامب؟ تابعوا معنا التغطية المباشرةمحادثة
تقاطر عشرات ملايين الناخبين الأميركيين إلى مراكز الاقتراع الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم وسط انقسام حاد غير مسبوق بينهم لاختيار رئيس بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اللذين يعدانهم برؤيتين على طرفي نقيض للولايات المتحدة.
وتستعدّ البلاد لليلة طويلة من ترقب النتائج. وتبدو عملية الاقتراع أقرب الى استفتاء على أكثر رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين إثارة للجدل.
وفي ختام ولاية رئاسية من أربع سنوات خارجة عن المعايير وحملة انتخابية طغى عليها وباء كوفيد-19، أدلى أكثر من مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة قبل موعد الانتخابات الثلاثاء لتجنب الوقوف في طوابير في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ما يدل إلى احتمال تسجيل مشاركة قياسية.
Let's win this thing, Pennsylvania! pic.twitter.com/jmCXbuL5V3— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020
Stay in line, folks.— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020
WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020
النتائج الأولية في ولاية فرجينيا تظهر فوز جو بايدن
دونالد ترامب يفوز بالأصوات الخمسة في ولاية فرجينيا الغربية
فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في ولاية فرجينيا الغربية بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء محطة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، وهي الولاية التي سبق له أن فاز بها في 2016.
ترامب يفوز بولاية إنديانا (توقعات أمريكية)
أفادت تقديرات شبكات التلفزيون الأمريكية بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية إنديانا في شمال الولايات المتحدة. ومن شأن فوز ترامب بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 11 ناخبا كبيرا. ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبا كبيرا للفوز بالرئاسة الأمريكية.
إغلاق صناديق الاقتراع في ست ولايات أمريكية بما فيها جورجيا الرئيسية
أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (صفر ت غ) في ستّ ولايات أمريكية بما فيها جورجيا، إحدى الولايات الحاسمة في السباق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.