Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الولايات المتحدة الأمريكية

مباشر
عاجل

من سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن أم ترامب؟ تابعوا معنا التغطية المباشرة

محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة
صورة   -   حقوق النشر  يورونيوز
حجم النص Aa Aa

تقاطر عشرات ملايين الناخبين الأميركيين إلى مراكز الاقتراع الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم وسط انقسام حاد غير مسبوق بينهم لاختيار رئيس بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اللذين يعدانهم برؤيتين على طرفي نقيض للولايات المتحدة.

وتستعدّ البلاد لليلة طويلة من ترقب النتائج. وتبدو عملية الاقتراع أقرب الى استفتاء على أكثر رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين إثارة للجدل.

وفي ختام ولاية رئاسية من أربع سنوات خارجة عن المعايير وحملة انتخابية طغى عليها وباء كوفيد-19، أدلى أكثر من مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة قبل موعد الانتخابات الثلاثاء لتجنب الوقوف في طوابير في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ما يدل إلى احتمال تسجيل مشاركة قياسية.

02:05
النتائج الأولية تظهر فوز جو بايدن في ولاية ديلاور التي تتوفر على 3 مقاعد
01:55
01:54
جو بايدن يدعو مؤيديه للبقاء حوله. 
01:47
ترامب يغرد متفائلا "نحن في وضع جيد حقًا في جميع أنحاء البلاد. شكرا لكم!" 
01:40

النتائج الأولية في ولاية فرجينيا تظهر فوز جو بايدن

01:33

دونالد ترامب يفوز بالأصوات الخمسة في ولاية فرجينيا الغربية


فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في ولاية فرجينيا الغربية بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء محطة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، وهي الولاية التي سبق له أن فاز بها في 2016.
ومن شأن فوز ترامب بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 5 ناخبين كبار. ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة.
01:08

ترامب يفوز بولاية إنديانا (توقعات أمريكية)
 

أفادت تقديرات شبكات التلفزيون الأمريكية بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية إنديانا في شمال الولايات المتحدة. ومن شأن فوز ترامب بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 11 ناخبا كبيرا. ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبا كبيرا للفوز بالرئاسة الأمريكية.
01:07

إغلاق صناديق الاقتراع في ست ولايات أمريكية بما فيها جورجيا الرئيسية


أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (صفر ت غ) في ستّ ولايات أمريكية بما فيها جورجيا، إحدى الولايات الحاسمة في السباق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.
وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتّحدة أبوابها تباعاً، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجراً بالتوقيت المحلّي.
01:06

النتائج في ولاية كينتاكي تمنح الفوز لدونالد ترامب بثمانية أصوات أما في ولاية فيرمونت تظهر نتائج المجمع الانتخابي فوز جو بايدن بثلاثة أصوات. 

00:58

أكثر من مئة مليون أمريكي صوتوا مبكرا في الانتخابات الرئاسية 


أدلى أكثر من مئة مليون أمريكي بأصواتهم في شكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء، وفق آخر تعداد ل"يو اس إيلكشن بروجكت". واظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي ارسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المئة من العدد الاجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.
وقبل أربعة أعوام، قام 57 مليون ناخب بتصويت مبكر بحسب موقع "يو اس ايلكشن اسيستنس كوميشن". وفي تكساس، يتجاوز عدد من قاموا بتصويت مبكر هذا العام العدد الاجمالي لسكان الولاية الذين اقترعوا في 2016.
ويؤكد معسكر ترامب من دون أن يظهر أدلة على أن التصويت عبر البريد يسهل تزوير النتائج، مؤكدا أن انصاره سيتوجهون بأعداد كبيرة الثلاثاء الى مراكز الاقتراع للرد على استطلاعات الرأي التي ترجح فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
 

viber