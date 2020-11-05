اعتقال الناطق باسم حركة التمرد السابقة في كوسوفو ونقله إلى لاهاي لمحاكمته

أعلنت محكمة خاصة أن يعقوب كراسنيكي المتحدث السابق باسم حركة التمرد الألبانية السابقة في كوسوفو "جيش تحرير كوسوفو" والسياسي الحالي من كوسوفو اعتقل في بريشتينا الأربعاء ونقل إلى لاهاي.

وقالت المحكمة في بيان إن كراسنيكي "اعتقل اليوم (الأربعاء) ونقل إلى مركز احتجاز +الدوائر المتخصصة بكوسوفو+ في لاهاي"، وأوضح البيان أن "مكتب المدعي العام المتخصص قام بعملية التوقيف بناء على محضر اتهام مؤكد يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، ولم تقدم "الدوائر المتخصصة بكوسوفو" مزيدا من التفاصيل ولم تحدد أي موعد لمثول كراسنيكي أمام المحكمة.

"الدوائر المتخصصة بكوسوفو" هيئة تطبق القانون الكوسوفي، تتألف من قضاة دوليين ومكلفة التحقيق في جرائم ارتكبها "جيش تحرير كوسوفو" أثناء النزاع (1998-1999) وبعدها، وخصوصا ضد الصرب وغجر الروما والمعارضين الكوسوفيين للتمرد، وتتخذ هذه المحكمة الخاصة من هولندا مقرا لها لحماية الشهود الذين يتعرضون للضغط والتهديد.

جاء اعتقال كراسنيكي بعد أن نفذ ضباط شرطة مدججون بالسلاح تابعون للاتحاد الأوروبي عملية في منزله في ضواحي بريشتينا وفتشوا المنطقة لعدة ساعات.

كراسنيكي (69 عاما) يرأس حاليا المجلس الوطني لأحد أحزاب الائتلاف الحاكم في بريشتينا "المبادرة الاشتراكية الديموقراطية"، كما شغل منصب رئيس برلمان كوسوفو لمرتين وكان رئيسا انتقاليا لكوسوفو في 2010 و2011، وخلال النزاع الذي جرى في 1998 و1999 بين المقاتليين من أجل استقلال كوسوفو وقوات بلغراد، كان جاكوب كراسنيكي المتحدث باسم "جيش تحرير كوسوفو".

كانت كوسوفو إقليما تابعا لصربيا يتمتع بحكم ذاتي، وأعلنت استقلالها بعد ذلك واعترفت بها 114 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية، ولكن ليس صربيا وروسيا والصين.

"الدوائر المتخصصة بكوسوفو" التي أنشئت في 2015 لمحاكمة مرتكبي الفظائع التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو، وجهت في حزيران/يونيو الماضي الاتهام رسميا إلى رئيس كوسوفو هاشم تاجي الذي كان زعيم "جيش تحرير كوسوفو" أثناء الحرب، للاشتباه بدور لعبه في مقتل نحو مئة شخص، واستجوبت الهيئة القضائية تاجي في تموز/يوليو ولكن لم يتم توقيفه، وبهذه المناسبة اتهم تاجي القضاء الدولي ب "إعادة كتابة التاريخ"، وفي نهاية أيلول/سبتمبر، كان القائد السابق في "جيش تحرير كوسوفو" صالح مصطفى أول مشتبه به يمثل أمام المحكمة الخاصة بتهمة القتل والتعذيب.