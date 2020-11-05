حبس شخصين في الإمارات بسبب "قصة مفبركة" عن وفيات بفيروس كورونا

أصدرت محكمة إماراتية الخميس حكما بسجن شخصين لمدة عامين، أحدهما صحافي، على خلفية تقرير "ملفق" عن وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الحكومية الخميس.

ونشرت القصة في آب/أغسطس الماضي على إحدى قنوات شبكة أبوظبي الرياضية، وقالت السلطات حينها إنّ تحقيقا توصّل إلى أنّ القصة التي أثارت سجالا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي وبين السكان، "مفبركة".

وقالت وكالة الأنباء الحكومية في بيان: "حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحبس متهمين اثنين أحدهما مراسل قناة تلفزيونية محلية، لمدة سنتين بعد إدانتهما بإذاعة قصة مفبركة حول وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

كما قرّرت المحكمة "إبعاد المتهم المقيم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة". ولم يتم الكشف عن هوية المتهم الآخر، لكن تقارير صحافية ذكرت أنه كان الشخص الذي تمت مقابلته في القصة، من دون أن تُعرف جنسيته.

وسجّلت الإمارات أكثر من 138 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 508 وفيات. وغالبا ما تدعو الدولة الخليجية وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية. ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من الوصول لأحد مسؤولي القناة المعنية، للتحدث حول القضية.