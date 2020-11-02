أ ف ب: حصيلة كوفيد-19 في العالم تتجاوز 1.2 مليون وفاة

توفي أكثر من 1.2 شخص جرّاء وباء كوفيد-19 في أنحاء العالم، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا لمصادر رسمية الساعة 07,45 الاثنين. وتم تسجيل ما مجموعه 1,200.042 وفاة من أصل 46.452.818 إصابة.

وسجّلت وفاة من كل خمس وفيات في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم، والتي شهدت 230.996 وفاة من بين 9.207.364 إصابة، بينما سجلت البرازيل 160.074 وفاة من بين 5.545.705 إصابات، والهند 122.607 وفيات و8.229.313 إصابة، والمكسيك 91895 وفاة و929.392 إصابة وبريطانيا 46717 وفاة من بين 1.034.914 إصابة.

وبعد أن أصبحت مجددا بؤرة وباء كوفيد-19 ، تشدد الدول الأوروبية القيود أو اجراءات الإغلاق مثيرة غضب مواطنيها الذين يعبرون بشكل متزايد عن نفاد صبرهم كما حصل في إسبانيا حيث تقع مواجهات متكررة مع قوات الأمن.

وسجل عدد الإصابات الاضافية ارتفاعاً بنسبة 41% في كافة أنحاء أوروبا خلال أسبوع، ما يشكل نصف الحالات المسجلة في الأيام السبعة الماضية في العالم.

وهذا الارتفاع في الحالات قد يستنفد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ويدفع الحكومات إلى تضييق حرية تنقل مواطنيها مجددا وإغلاق قطاعات كاملة من الاقتصاد لا سيما الثقافة والتجارة.