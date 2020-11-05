فيديو: شوارع لندن خالية مع دخول إنجلترا إغلاقها الثاني

خيم الهدوء على شوارع لندن الخميس تزامناً مع دخول إنجلترا رسمياً الإغلاق الوطني الثاني، الذي فُرض في مواجهة تفشي فيروس كورونا في موجته الثانية.

وتحاول الحكومة البريطانية تخفيف وقع الإغلاق على مواطنيها، خاصة ما يتعلق بالجوانب المادية، لهذا تتعاون مع بنك إنجلترا لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد خلال فترة الإغلاق الشتائية.

وأعلنت الحكومة تمديد برنامج دعم الرواتب الحكومي حتى آذار/ مارس المقبل، وسبق هذا الإعلان بساعات زيادةُ البنك المركزي للتحفيز النقدي بمقدار 150 مليار جنيه إسترليني (195 مليار دولار) أكثر من المتوقع.

يأتي تمديد البرنامج، الذي تدفع الحكومة بموجبه 80٪ من أجور موظفي الشركات عوضاً عن الاستغناء عنهم، في أعقاب قرار الحكومة الأسبوع الماضي إطلاقه مجدداً على الأقل حتى الثاني من كانون الأول /ديسمبر، وهو موعد انتهاء الإغلاق.

يذكر أن باقي المناطق في المملكة المتحدة، اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، تخضع لقيود مشددة نتيجة تزايد الإصابات بفيروس كورونا.