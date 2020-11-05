الانتخابات الأمريكية: ما المجمع الانتخابي وما آلية عمله وكيف يحدد الفائز؟

ليلة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وبكلمة "جميل" وصف دونالد ترامب حديث العهد في معترك السياسة فوزه المفاجئ على منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

لكن تفاصيل الفوز ليست بهذه السهولة، فوزيرة الخارجية السابقة حصلت على قرابة ثلاثة ملايين صوت أكثر مما حصل عليه منافسها الجمهوري.

إلا أنه بفوزه بفارق ضئيل في ولايات حاسمة تخطى ترامب عتبة 270 صوتاً الضرورية من أصوات الهيئة الناخبة أو المجمع الانتخابي، للوصول إلى البيت الأبيض.

إذا الفوز بالانتخابات لا يحدده عدد الأصوات الشعبية، بل تصويت المجمع الانتخابي بحسب النظام الانتخابي في البلاد، وهو ما يعقد العملية ويأتي أحياناً بالمفاجآت.

ما هي قواعد هذا النظام الانتخابي الذي يرى البعض أنه عفا عليه الزمن؟

ما هو المجمع الانتخابي؟

المجمع الانتخابي هو مجموعة من الأشخاص الناخبين، يمثلون كلاً من الولايات الخمسين، ويصوتون للرئيس.

غالبيتهم مسؤولون منتخبون أو مسؤولون في أحزابهم، لكن أسماءهم لا تظهر في بطاقات الاقتراع، وهوياتهم غالباً غير معروفة للناخبين.

يلتقي أعضاء المجمع الانتخابي أوالهيئة الناخبة وعددهم الكلي 538 في عواصم ولاياتهم مرة كل أربع سنوات بعد الانتخابات الرئاسية لتحديد الفائز.

يعود هذا النظام إلى دستور 1787، الذي يحدد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة.

وكان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يرون في ذلك تسوية بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وانتخابه من قبل الكونغرس وفق نظام اعتبروه غير ديمقراطي.

ورفعت إلى الكونغرس على مر العقود مئات المقترحات لاجراء تعديلات أو لإلغاء الهيئة الناخبة، إلا أن أياً منها لم يمر.

آلية العمل

لكل ولاية عدد من كبار الناخبين يساوي عدد ممثليها في مجلس النواب (حسب عدد سكان الولاية) وفي مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية بغض النظر عن الحجم).

لكاليفورنيا مثلاً 55 من كبار الناخبين، ولتكساس 38. أما الولايات الأقل كثافة سكانية مثل آلاسكا وديلاوير وفيرمونت ووايومينغ فلكل منها ثلاثة ناخبين كبار.

ويمنح الدستور الولايات حرية أن تقرر آلية اختيار كبار الناخبين. في كافة الولايات باستثناء نبراسكا وماين، المرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات يحصل على أصوات جميع كبار الناخبين.

يتعين على المرشح الرئاسي أن يحصل على الغالبية المطلقة من أصوات الهيئة، أي 270 من 538 صوتاً، للفوز.

مؤسسة مثيرة للجدل

في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 فاز ترامب بـ306 من أصوات كبار الناخبين. ووقع ملايين الأميركيين الساخطين على عريضة تدعو كبار الناخبين الجمهوريين إلى قطع الطريق عليه.

لكن المساعي باءت بالفشل في غالبيتها، لأن عضوين فقط في تكساس التزما بالدعوة ما ترك ترامب مع 304 أصوات.

وندد الجمهوريون بالخطوة بوصفها محاولة بائسة من نشطاء رفضوا الإقرار بالهزيمة.

والوضع الاستثنائي في 2016 المتمثل بخسارة الاقتراع الشعبي ورغم ذلك الفوز بالانتخابات، لم يكن غير مسبوق. فخمسة رؤساء سابقين وصلوا إلى البيت الأبيض بهذه الطريقة.

وكان أولهم جون كوينسي أدامز عام 1824 أمام أندرو جاكسون. وقبل فترة غير بعيدة شهدت انتخابات 2000 التباسا كبيراً بين جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور.

وكان غور فاز بفارق 500 ألف صوت عن بوش على المستوى الوطني، لكن عندما فاز بوش بأصوات فلوريدا ارتفع مجموع أصوات الهيئة الناخبة إلى 271 ما حسم الرئاسة لصالحه.

إجراءات تسجيل الناخبين في الانتخابات الأميركية Mark Lennihan/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

عملية تصويت حقيقية ام مجرد إجراء شكلي؟

لا شيء في الدستور الأميركي يرغم كبار الناخبين على التصويت باتجاه أو بآخر. وإذا كانت بعض الولايات ترغمهم على احترام نتائج التصويت الشعبي وامتنعوا عن ذلك، يمكن معاقبة "غير النزيهين" بغرامة.

لكن في 2020 قضت المحكمة العليا أنه بإمكان الولايات معاقبة كبار الناخبين الذين يمتنعون عن التصويت، بوضع قوانين ترغمهم على الاقتراع بحسب نتيجة التصويت الشعبي في تلك الولاية.

بين 1796 و2016، أعطى 180 من كبار الناخبين أصواتهم إلى غير المرشح الرئاسي أو نائبه الفائز بالولاية.

لكن الناخبين الرافضين لنتائج التصويت لم يؤثروا أبدا على النتيجة النهائية لهوية الرئيس المقبل.

موعد اجتماع الهيئة الناخبة

يجتمع كبار الناخبين في ولاياتهم في 14 كانون الأول/ديسمبر لاختيار رئيس ونائب رئيس.

وذلك التاريخ حدده القانون الأميركي الذي ينص على أن "يجتمعوا ويدلوا بأصواتهم في أول يوم إثنين بعد ثاني يوم أربعاء في كانون الأول/ديسمبر".

في 6 كانون الثاني/يناير 2021 يثبت الكونغرس الفائز بالرئاسة الذي يؤدي اليمين في 20 كانون الثاني/يناير.