الصحة الألمانية تحذّر من عواقب أوقات عصيبة ستشهدها البلاد بسبب تضاعف أعداد مصابي كورونا

حذّر وزير الصحة الألماني، ينس سبان، من عواقب أوقات عصيبة ستشهدها ألمانيا خلال الأيام المقبلة ما لم تتمكن البلاد من "احتواء" المسار المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا. أخبر ينس سبان المشرعين في البرلمان اليوم الجمعة أن "الوضع خطير" ، مشيرًا إلى أن عدد مرضى كوفيد-19 الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة بالبلاد قد تضاعف خلال الأيام العشرة الماضية .

وقال: "اعتبارًا من اليوم ، يمكن للنظام الصحي التعامل مع هذا الأمر" موضحا "لكن تضاعف الأعداد كل 10 أيام أمر لا يستطيع أفضل نظام صحي في العالم مواجهته على المدى الطويل." على حد قوله.

سجّلت وكالة مكافحة الأمراض الألمانية رقما قياسيا جديدا بإحصاء أكثر من 21500 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي و 166 حالة وفاة أخرى. كما حذرت المختبرات في ألمانيا أيضًا من بلوغ طاقتها الاستيعابية ذروتها وحثت السلطات على اعتماد معايير أكثر صرامة بشأن اختبار الأشخاص.