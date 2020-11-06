تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية جو بايدن

ستعزز إدارة حماية الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين الحكوميين عدد رجال الأمن حول المرشح الديموقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة مع اقترابه من الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وسيضيف الجهاز السري عناصر إلى ويلمينغتون بولاية ديلاوير، بعدما أبلغ فريق حملة بايدن الوكالة الفدرالية أنها ستستمر في شغل مركز المؤتمرات في ويلمينغتون، المدينة التي يعيش فيها جو بايدن وقد يلقي فيها خطابا الجمعة.

وقامت هذه الوكالة الفدرالية بحماية جو بايدن، عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما ثم مرة أخرى منذ آذار/مارس الماضي، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، عندما فاز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزبه.

وهذه الحماية معتادة لمرشحي البيت الأبيض، لكنها ليست بحجم الحماية التي يتم تأمينها للرئيس نفسه. في المقابل يصبح حجم الحماية قريبا من تلك التي يتمتع بها الرئيس إذا فاز المرشح في الانتخابات، وأصبح "الرئيس المنتخب" حتى تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير.