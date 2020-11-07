اكتشاف 17 جثة في مقابر جماعية في ليبيا

عثر على حفر جديدة تضم 17 جثة في مدينة ترهونة في غرب ليبيا حيث اكتشف العديد من الرفات منذ بداية الصيف، وفق ما أفادت السبت السلطة المسؤولة عن المفقودين في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وقال لطفي توفيق مدير الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لوكالة فرانس برس "اكتشف الفريق الخميس الماضي خمسة مواقع". وأضاف "عملنا على ثلاثة منهم في عملية الاستخراج. وتم استخراج 14 جثة الخميس من هذه المواقع الثلاثة.

بدأنا اليوم السبت العمل في الموقعين الآخرين وتم استخراج ثلاث جثث". ولاحظ فريق لوكالة فرانس برس أن البحث الذي أجرته الفرق الفنية لهذه الهيئة العامة، ما زال جاريا بعد ظهر السبت. ودان وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا في تغريدة على تويتر "الأعمال المروعة التي تعتبر أعمالا إرهابية تستلزم الملاحقة محليا ودوليا وعدم الإفلات من العقاب".

وأضاف أن بين الذين عثر على جثثهم العميد مبروك خلف مدير مكتب المعلومات والمتابعة السابق.

ووردت أنباء عن وجود مقابر جماعية عدة بعد خروج قوات المشير خليفة حفتر الذي كان يحاول منذ نيسان/أبريل 2019 من دون جدوى احتلال العاصمة طرابلس حيث أعلنت حكومة وحدة وطنية اعترفت بها الأمم المتحدة، من المدينة في حزيران/يونيو. وتتقاتل السلطتان المتنافستان على السلطة في ليبيا التي غرقت في فوضى منذ العام 2011 وسقوط معمر القذافي.