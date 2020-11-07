20 قتيلا على الأقل في المكسيك بعد مرور الإعصار إيتا

قتل 20 شخصا على الأقل في المكسيك إثر فيضانات مرتبطة بمرور الإعصار إيتا الذي أوقع حوالي 180 ضحية بين قتيل ومفقود في ست دول أخرى في أمريكا الوسطى، كما أعلنت السلطات. والضحايا الذين قضى معظمهم بالفيضانات كانوا في منطقة تشياباس على حدود غواتيمالا، الدولة الأكثر تضررا من الاعصار.

وأوضحت حكومة تشياباس المحلية في بيان أنه تم العثور على حوالي عشر جثث في نهر يقع في بلدة شينالهو.

وتسببت الأمطار الغزيرة أيضا بانزلاقات تربة وانقطاع طرقات في هذه الولاية التي تعد غالبية من السكان الأصليين وإحدى أفقر مناطق المكسيك. وأدت انزلاقات التربة الى مقتل او فقدان حوالي 150 شخصا في غواتيمالا.

وقال رئيس غواتيمالا اليخاندرو غياماتي الجمعة ان وحدة من الجيش وصلت إلى قرية كويجا لبدء جهود الانقاذ وسط مخاوف من أن يكون كل سكانها قد قتلوا.

وأشار تقرير أولي إلى أن "150 منزلا طمرت ومقتل مئة شخص" كما أضاف.

والاعصار إيتا الذي وقع الثلاثاء وصنف في الفئة الرابعة مع رياح بلغت 140 كلم في الساعة، ضعفت قوته تدريجيا عند مروره في نيكاراغوا وهندوراس. وألحقت الأمطار الغزيرة التي تسبب بها أضرارا أيضا بكوستاريكا وبنما والسلفادور.

وخفض تصنيفه الآن الى عاصفة استوائية وسيزيد قوة عند مروره فوق بحر الكاريبي ليهدد كوبا الاحد وكذلك جامايكا وجزر كايمان وجنوب فلوريدا.