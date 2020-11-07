​إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا

أفادت شبكة "سي إن إن" مساء الجمعة أنّ كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك نقلا عن مسؤولين اثنين في الرئاسة الأميركية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنّ ميدوز (61 عاما) أبلغ أوساطه بعد الانتخابات الرئاسية بأنه أصيب بكوفيد-19، من دون أن يُعرف بالتحديد متى جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

وفي أكتوبر الماضي أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، حيث خضع لحجر صحي، وتلقى علاجا بعدة أدوية.

وفي مايو الماضي قرّر ثلاثة أعضاء في فرقة عمل البيت الأبيض المعنية بفيروس كورونا، من بينهم الدكتور أنتوني فاوتشي، وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي بعد الاتصال بشخص ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19.

كما خضع للحجر الصحي الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومدير إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان.

وتأتي إصابة ميدوز في الوقت الذي يمر فيه الرئيس دونالد ترامب بظروف صعبة نتيجة تقدم منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن بنتائج الاقتراع.