ترامب يطلق تغريدتين بعد صمت على إعلان فوز بايدن.. فماذا كتب؟

يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق لم يقبل بنتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020، والتي فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس.

ترامب كتب في تغريدتين على تويتر:"71 مليون صوت قانوني، أكثر من أي وقت مضى لأي رئيس.. لم يسمح للمراقبين بدخول مراكز الفرز، فزت وحصلت على 71 مليون صوت قانوني، حدثت أشياء سيئة، لم يسمح لمراقبينا بمشاهدتها، لم يحدث من قبل أن ترسل ملايين بطاقات الاقتراع بالبريد، من أشخاص لم يطلبوها".

وفاز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية على دونالد ترامب السبت، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام اميركية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري فاز فيها في 2016.

وأعلنت كل من "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" و"سي بي إس نيوز" أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالحه، بعدما جمع 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.

وحصل بايدن على 290 صوتا في المجمع الانتخابي حتى الآن، بعد أ، حسم ولايتي نيفادا وبنسلفانيا