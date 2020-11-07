شاهد: تعقيم منشآت روسية بعد وصول إصابات كوفيد-19 لعدد قياسي

قامت السلطات الروسية اليوم الجمعة بنشر فرقاً خاصة لتعقيم عدد من المنشآت العامة بشكل كامل وذلك بعد تسجيل عدد قياسي لإصابات كوفيد-19 بلغ 20,582 حالة خلال 24 ساعة.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية صوراً للفرق أثناء تعقيمها المدارس والكنائس ومحاطات الحافلات.

ووصل إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في روسيا إلى حوالي 1,7 مليون حالة وأكثر من 29 ألف وفاة منذ بداية ازمة الجائحة وحتى الآن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد سابقاً أن بلاده لن تعود لفرض الإغلاق العام على الرغم من عودة ارتفاع الإصابات خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس.