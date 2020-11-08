زعماء عرب يهنئون بايدن بالفوز في الانتخابات الأمريكية

قدم العديد من الزعماء العرب التهاني إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد الإعلان عن فوزه في السباق الرئاسي، وتمكنه من إزاحة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في بيان إنه يتطلع للتعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات، بما فيه مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قال في تغريدة على تويتر:"خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق".

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أشاد في إطار التهنئة بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، مؤكدا تطلبعه لتعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون في مجالات عدة.

العاهل الأردني عبد الله الثاني هنأ بايدن ونائبته كامالا هاريس، منوحا إلى أنه يتطلع إلى العمل معهما لتعزيز الشراكة التاريخية بين البلدين، لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة بالسلام والاستقرار والازدهار.

الرئيس اللبناني ميشيل عون قال في تغريدة على تويتر إنه يأمل في عودة التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية في عهد الرئيس الجديد.".

الرئيس العراقي برهم صالح بايدن، أيضا وجه تهانيه وقال: "نتطلع إلى العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في كل الشرق الأوسط".

رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك قدم تهنئته بتغريدة قال فيها:"نيابة عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا".