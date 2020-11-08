أكثر من 50 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم

أحصي رسميا أكثر من خمسين مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، منذ بدء تفشي الوباء نهاية 2019، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وسجل أكثر من 50,010,400 إصابة بينها 1,251,980 وفاة في العالم. وأوروبا هي المنطقة الأكثر تضررا في العالم مع 12,6 مليون إصابة مؤكدة بينها أكثر من 305,700 وفاة.

والأسبوع الفائت، فان أكثر من نصف الإصابات التي سجلت في العالم (3,9 ملايين) سجل في الدول ال52 في المنطقة الاوروبية (2,1 مليون).

وفي الأيام السبعة الأخيرة، فإن الدول الأوروبية التي سجلت أكبر عدد من الإصابات الإضافية هي فرنسا (381 الفا)، وإيطاليا (223 الفا) والمملكة المتحدة (160 الفا)، وبولندا (159 الفا) وإسبانيا (143 الفا).

وفي الولايات المتحدة، تجاوز عدد الإصابات التي تسجل يوميا في الأيام الأخيرة عتبة مئة ألف إصابة. ويقترب العدد الاجمالي للاصابات فيها من عشرة ملايين بينها أكثر من 237 الفا ومئة وفاة.

كذلك، يواصل عدد الحالات الإيجابية ارتفاعه مع زيادة بنسبة 36 في المئة على مدى أسبوع (738 الفا) مقارنة بالأسبوع الذي سبقه (542 الفا).

وبعد أوروبا، فإن المناطق الأكثر تضررا بوباء كوفيدـ19 هي أميركا اللاتينية والكاريبي مع 11,6 مليون إصابة بينها 411 الفا و700 وفاة، وآسيا (11 مليون إصابة بينها نحو 176 الفا و600 وفاة) والولايات المتحدة وكندا (10,1 ملايين إصابة بينها 247 الفا و600 وفاة)، والشرق الأوسط (2,7 مليون اصابة بينها 64 الفا و500 وفاة)، وإفريقيا (1,9 مليون اصابة بينها 44 الفا و800 وفاة).