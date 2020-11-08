نتنياهو يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية ويصفه بأنه "صديق عظيم لاسرائيل"

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووصفه بأنه "صديق عظيم لإسرائيل".

وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه على تويتر "نهنىء جو بايدن وكمالا هاريس". وأضاف "جو نعرف بعضنا منذ حوالي أربعين عاما وعلاقتنا دافئة وأنا أعلم أنك صديق عظيم لإسرائيل".

وتابع رئيس الوزراء الاسرائيلي "آمل أن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك معكما لمزيد من تعميق التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

ومن الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية إلى دعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ومباركة ضم الجولان ورعاية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، ساند الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بقوة اسرائيل.

وكان نتانياهو مثل غالبية الإسرائيليين يأمل في فوز قطب العقارات في الانتخابات الرئاسية. فقد أظهر استطلاعان حديثان للرأي أن 63 بالمئة من الإسرائيليين يفضلون ترامب على بايدن (17 أو 18 بالمئة) الذي جاءت نسبة مؤيديه اقل من المترددين (20 بالمئة).

ومع ذلك يعرف بايدن إسرائيل منذ فترة طويلة وزارها للمرة الأولى في 1973. وقد أكد في 2015 أن الولايات المتحدة يجب أن تفي "بوعدها المقدس بحماية الوطن الأصلي لليهود".

وعلى الرغم من العلاقات العميقة وزيارة تسعة حكام ديمقراطيين مقابل سبعة جمهوريين إسرائيل منذ 2017 حسب بيانات قدمتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس، ينظر كثيرون في إسرائيل بشك إلى فريق بايدن.

ويخشى المسؤولون الإسرائيليون المنتخبون ظهور جيل جديد أقل تأييدا وربما معاد للدولة العبرية داخل الحزب الديمقراطي وتخفيف لسياسة الأمريكية حيال إيران في عهد بايدن.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية الوسطي يائير لابيد الذي عبر مؤخرا عن قلقه من ظهور أصوات "متشددة" و"معادية لإسرائيل" بين الديمقراطيين الأمريكيين ، هنأ منذ السبت بايدن وهاريس، ودعاهما إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل على أساس "القيم" و "المصالح" العزيزة على البلدين.