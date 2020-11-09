أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين عن اقترابها من إبرام اتفاق لشراء 300 مليون جرعة من لقاح شركتي فايزر وبيونتك المضاد لكوفيد-19.

وكانت المفوضية قد وقعت العقد بشكل مبدئي في سبتمبر - أيلول الماضي قبل أن تعلن الشركتان اليوم عن نجاح اللقاح في علاج الفيروس بنسبة 90%.

وقالت مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس: "سيتم توقيع العقد مع المفوضية قريبًا".

ورحبت كيرياكديس بإعلان الشركتين الذي وصفته بالـ"المشجع" قائلة: "المشجع".