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ألمانيا

ميركل: على الاتحاد الأوروبي "تحمّل مسؤولية أكبر" إلى جانب الولايات المتحدة

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل   -   حقوق النشر  MICHELE TANTUSSI/AFP
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أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين أن بلادها ستقف "جنباً إلى جنب" مع الولايات المتحدة والرئيس المنتخب جو بايدن بمواجهة "المشكلات العالمية" على غرار الاحتباس الحراري ووباء كوفيد-19.

وقالت ميركل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في تصريح للصحافة إن "الألمان والأوروبيين يدركون أنه علينا تحمّل مسؤوليات أكبر في هذه الشراكة" مع الولايات المتحدة.