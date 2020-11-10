ماكرون يدعو خلال قمة أوروبية مصغرّة إلى "ردّ سريع ومنسّق" على الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الأوروبية "بحاجة إلى ردّ سريع ومنسّق" في مواجهة التهديد الإرهابي، وذلك بعد قمة أوروبية مصغرّة عبر الفيديو مع قادة عديدين في الاتحاد الأوروبي إثر اعتداءات استهدفت فرنسا والنمسا.

ورأى الرئيس الفرنسي أن هذا الردّ يجب أن يشمل خصوصاً "تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسيات العقابية" فضلاً عن "تنفيذ مجموعة التدابير" التي سبق أن اتخذتها أوروبا "في شكل كامل وصارم".

كما ندّد ماكرون بـ"إساءة استخدام حقّ اللجوء" في كثير من الدول الأوروبية.

وقال أمام الصحافيين بعد قمة أوروبية مصغّرة جمعت قادة أوروبيين عديدين، "في دولنا كافة، نشهد إساءة استخدام حق اللجوء" "من جانب مهربين" و"شبكات" وأشخاص "يصلون من دول لا تشهد حروبا".