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روسيا

روسيا تقول إن لقاحها ضدّ فيروس كورونا فعال بنسبة 92 بالمئة

بقلم:  يورونيوز
في أحد المختبرات في موسكو
في أحد المختبرات في موسكو   -   حقوق النشر  AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr
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قال منتج اللقاح الروسي ضدّ كوفيد-19 اليوم، الأربعاء، في بيان، إن عقاره فعال ضدّ الفيروس بنسبة 92 بالمئة، أي ما يزيد بـ2 بالمئة، عن اللقاح الذي أعلنت كل من شركة فايزر وبيونتك منذ أيام.

وجاء في البيان الذي أصدره الصندوق الروسي للاستثمار المباشر ومختبرات غامالييا معاً أن "التحليلات التي أجريت على عشرين حالة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بينت أن لقاح سبوتنيك v فعال بنسبة 92 بالمئة".

وأجريت التحليلات بعد 21 يوماً من تطعيم المشاركين في الاختبار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في بدايات آب/أغسطس الفائت أن روسيا طورت لقاحاً لكوفيد-19 ثم طورت لقاحاً ثانياً حمل اسم والثاني"إيبيفاك كورونا".