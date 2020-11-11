أدى مغني الأوبرا الفرنسي ستيفان سينيشال النشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية من شرفة شقته في باريس ليلة الإثنين (9 تشرين الأول / نوفمبر) بمناسبة فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

تم إعلان فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم السبت، وقال سينشال إنه يعتقد أن النتيجة تمثل "تجديداً للقيم المشتركة بين فرنسا والولايات المتحدة".

حصل سينيشال على الشهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال أول إغلاق وسط إجراءات حظر التجول التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في فرنسا بعد تحميل مقاطع له وهو يغني لجيرانه.