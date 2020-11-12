شركة طيران الإمارات تسجّل خسائر بـ3,4 مليارات دولار للمرة الأولى منذ 3 عقود

سجّلت شركة "طيران الإمارات" خسائر بقيمة 3,4 مليارات دولار بحسب نتائجها نصف السنوية التي أصدرتها الخميس، في أول خسائر لأكبر مجموعة نقل جوي في الشرق الأوسط منذ ثلاثة عقود تأتي على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان "بفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً".

وكانت الشركة قد اضطرت إلى تسريح عدد من موظفيها لتقليص نفقاتها، بعد إيقاف عملياتها نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وفي يونيو الماضي قال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك إن الشركة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتعود الأمور إلى طبيعتها "إلى حد ما".

وأكد رئيس طيران الإمارات تيم كلارك للمؤتمر الافتراضي لسوق السفر العربي في يونيو الماضي أن "هذه خطوة علينا اتخاذها. لا يمكننا إبقاء موظفينا بدون قيامهم بشيء لفترة طويلة. ولهذا يتوجب علينا تسريح عدد منهم".