طيران الإمارات يتكفل بتكاليف علاج ركابه المصابين بكورونا خلال سفرهم

عرضت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقرا لها، تغطية النفقات الطبية لكافة ركابها، في حال ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال تواجدهم خارج بلادهم.

ويشتهر طيران الإمارات برحلاته لمسافات طويلة، وهو ما تسبب بأضرار مالية كبيرة على الشركة، بسبب حالة الإغلاق التي سادت خلال الأشهر الماضية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فإنها ستتكفل بنفقات تصل إلى 174 ألف دولار، وتكاليف الحجر الصحي التي قد تصل إلى 110 دولارات في اليوم، ولمدة أسبوعين.

وقالت الشركة إن العرض سارٍ حتى 31 أكتوبر المقبل، وهو مجاني لعملائها، بغض النظر عن وجهتهم، أو درجة السفر التي حجزوها.

وقد اتخذت الشركة خطوات احترازية، كإلزام وضع الكمامة خلال الرحلة، وترك المقاعد الوسطى شاغرة، لتعزيز ثقة المسافرين، إلا أن هذه التدابير لم تكن كافية، خاصة مع القيود التي تفرضها بعض الحكومات على المسافرين.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات، إن الطلب على الرحلات لا يزال منخفضا، مع استمرار تفشي الفيروس في دول عدة كالولايات المتحدة، وأضاف:"إلا أننا نعلم أن الناس تواقون إلى الطيران فور إعادة فتح الحدود حول العالم تدريجيا".

وألمح إلى أن المسافرين يسعون للحصول على ضمانات في حال حصل شيء غير متوقع لهم خلال سفرهم.