اسبانيا ستلقح أولا المسنين في دور الرعاية للوقاية من كوفيد-19

اعلنت الحكومة الاسبانية الثلاثاء انها ستلقح أولا المسنين في دور الرعاية الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد والعاملين فيها. ووفقا لخطة الحكومة قد تبدأ حملة التلقيح في كانون الثاني/يناير بعد صدور الترخيص لطرح اللقاح في الأسواق. وبعد المسنين ستلقح الطواقم العاملة في دور الرعاية.

وقال وزير الصحة سلفادور ايلا في مؤتمر صحافي "خلال المرحلة الاولى سنركز على الأفراد الأضعف وهي فئة تضم 2,5 مليون شخص". وأضاف "سيكون اللقاح مجانيا وسيقدم عبر نظام الصحة الوطني" وسيكون طوعيا.

وخلال الموجة الأولى من تفشي الوباء في إسبانيا الربيع الماضي كان العدد الأكبر من الوفيات في صفوف المسنين في دور الرعاية.

ولم تنشر الحكومة أرقاما رسمية لكن بحسب مسودة مجموعة عمل بين الحكومة والمناطق نشرتها صحيفة "ال باييس" توفي أكثر من 20 ألف شخص في دور رعاية المسنين والمعوقين بين آذار/مارس وحزيران/يونيو.

ويشمل هذا الرقم الحالات المؤكدة ووفاة أشخاص ظهرت عليهم عوارض فيروس كورونا. وفي بعض المناطق كمدريد ينظر القضاء في دعاوى رفعت ضد بعض دور رعاية المسنين.

والجمعة اعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ان خطة التلقيح الاسبانية ترمي الى اعطاء مناعة "لقسم كبير من المجتمع" خلال الفصل الأول من 2021.

وسيكون لاسبانيا في 2021 جرعات كافية من اللقاح لتلقيح سكانها ال47 مليونا كما أفاد وزير الصحة الثلاثاء. وإسبانيا واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا بكوفيد-19 مع أكثر من 43 ألف وفاة وأكثر من 1,5 مليون اصابة.