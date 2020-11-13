الحكومة الهولندية تحظر استعمال الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة

أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستحظر بيع واستعمال الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة، في عام ألقى عليه انتشار فيروس كورونا بظلاله. ويحتفل بليلة رأس السنة في هولندا عادة بإطلاق الألعاب النارية والمفرقعات، حين يخرج الناس من منازلهم مع منتصف الليل. وتستضيف المدن الكبرى عروضا للألعاب النارية على نطاق واسع، تجلب معها آلاف المتفرجين.

ومع ذلك فإن ذلك اليوم هو من أكثر أيام السنة ازدحاما في المستشفيات، التي تستقبل الجرحى بسبب الألعاب النارية. وخلال السنة الماضية بلغ عدد المصابين بجروح جراء الألعاب النارية ليلة رأس السنة، والذين ذهبوا إلى مستشفى أو إلى عيادة طبيب 1300 شخص.

ويهدف قرار الحظر الذي أعلنته الحكومة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات المكتظة حاليا بمرضى كوفيدـ19. وقد أعلنت الحكومة خطة تخصيص تعويضات لبائعي الألعاب النارية، تقدر نفقاتها بنحو 40 مليون يورو، لمساعدتهم على تغطية كلفة المخزون من الألعاب النارية. وحدها الالعاب النارية الأخف وزنا سيسمح باستعمالها، مثل تلك التي تطلق شرارات، وهي في اليد.