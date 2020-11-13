إيلون ماسك خضع لأربعة "اختبارات كورونا" وأثار جدلاً بسبب النتائح

فجر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الخميس مفاجأة مثيرة للجدل عندما قال عبر تغريدة في تويتر أنه أجرى أربعة اختبارات لفيروس كورونا في نفس اليوم، أظهر اثنان منها نتائج إيجابية، بينما جاءت نتيجتا الاختبارين الآخرين سلبيتين.

وكتب ماسك "هناك شيء مزيف للغاية يحدث، تم اختباري للكشف عن فيروس كورونا أربع مرات اليوم. جاء اختباران سلبيان، وجاء اختباران إيجابيين. نفس الآلة، نفس الاختبار، نفس الممرضة"، في إشارة لاختبارات المستضد السريع الذي تصنعه شركة بكتون ديكنسون وشركائها.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا أنه خضع كذلك لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل بي سي أد (PCR) الذي تصنعه مختبرات منفصلة ستستغرق مدة ظهور نتائجها حوالي 24 ساعة.

وعندما سأله أحد مستخدمي تويتر عما إذا ظهرت عليه أي أعراض، قال ماسك إنه يعاني من أعراض "نزلة برد". وأضاف ماسك: "لا يوجد شيء غير عادي حتى الآن".

هذا وسبق أعلنت مؤسسات صحية عن مشاكل في هذه الاختبارات ما تحدثت عنه شركة بكتون ديكنسون وشركائها في سبتمبر- أيلول بقولها إنها تحقق في التقارير الواردة من دور رعاية المسنين الأمريكية التي تفيد بأن معدات الاختبار السريع لفيروس كورونا تنتج نتائج خاطئة.