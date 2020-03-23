كيف يتم تشخيص فيروس كورونا وهل يمكن للجميع إجراء الإختبار بتقنية الـ PCR؟

وسط انتشار فيروس كورونا المتسجد حول العالم يتساءل الكثير حول كيفية إجراء اختبار الكشف عن فيروس كوفيد-19. وتزداد التساؤولات خاصة عندما يشعر الشخص بمجموعة من الأعراض كالحمى وضيق في التنفس والسعال أو فقدان الذوق والشم.

ما هو اختبار RT-PCR؟

إنه اختبار للكشف عن البيولوجيا الجزيئية من خلال أخذ عينات تنفسية للبحث فيها عن وجود الفيروس. تسمح العينة المأخوذة بالحصول على حمولة فيروسية. وبالتالي يتم التعرف ما إذا كانت محملة بالفيروسات أم لا.

يتكون جينوم سارس كوف 2 "SARS-CoV-2" من حمض ARN، حمض نووي قريب من الحمض النووي الوراثي أو الريبوزي منقوص الأكسجين DNA. ويتيح اختبار RT-PCR الكشف عن هذا الجينوم في عينات المرضى. يجب أولاً إضافة شظايا الحمض النووي المكملة لسلسلة معينة معروفة من حمض الفيروس إلى الاختبار، بالإضافة إلى إنزيم يسمى Reverse Transcriptase".

إذا كانت العينة معدية، فإن شظايا الحمض النووي هذه ستنجح في الالتصاق بالمادة الوراثية لسارس كوفيد 2 "Sars-CoV-2"، ويكون إنزيم Reverse Transcriptase قادرا على التأثير على جزء من الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين DNA.

خلال الاحتبار يتم تضخيم شريط الحمض النووي بواسطة إنزيم ثان يضاف إلى العينة يسمى بوليميراز الحمض النووي. وأخيرًا، إذا كان الفيروس موجودًا في العينة، فيمكن إنتاج كمية معينة من الحمض النووي الاصطناعي وقياسها في وقت يتراوح بين 1.5 ساعة و 6 ساعات. وعلى العكس من ذلك إذا كانت العينة غير معدية، فلا يمكن إعادة نسخ الحمض النووي الريبي الفيروسي ولا يمكن قياس أي DNA اصطناعي.

يشير الاخصائيون في علم الفيروسات إلى أنه "في بداية الوباء، كانت تقنيات RT-PCR التي طورتها المراكز المرجعية الوطنية هي الوحيدة المتاحة داخل هذه الهياكل أو في بعض المستشفيات. وكان كل مركز يحاول تطوير مزيجه الخاص من الكواشف. وقد طورت هذه المراكز أدوات لقراءة تسلسل الحمض النووي الريبي الفيروسي بأكمله من أجل مراقبة تطور هذا الوباء.

كيف يتم الاختبار بتقنية الـ PCR ؟

بشكل ملموس، يتم الاختبار من خلال آخذ عينة سريعة من البلعوم الأنفي أو الحلق عن طريق قطعة قطن طويلة في فتحة الأنف أو الحلق. وبمجرد أخذ العينة، يمكن بداية التحليل في مركز الاختبار أو في أقرب مختبر. إذا كان الاختبار إيجابيًا ، يتم الاعتناء بالمريض في الموقع ليتم حجزه.

يحتاج الطاقم الطبي الذي يأخذ العينات إلى ارتداء معدات الحماية الشخصية بما في ذلك القفازات والأقنعة وأغطية الوجه.

هل يمكن اختبار الجميع؟

القرار يعود إلى السلطات الصحية في كل بلد.

كم من الوقت يستغرق التحليل؟

يتم إجراء التحاليل في مختبرات عالية الأمان، ومن أخذ العينة وترقيمها وإجراء التحليل، قد يستغرق الأمر في المجموع من 3 إلى 5 ساعات.

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