أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك ناغورني قره باغ

أعلنت أرمينيا السبت مقتل أكثر من 2300 من جنودها في النزاع للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ الذي انتهى بتوقيع اتفاق سلام يكرس انتصار القوات الأذرية.

وقالت ألينا نيكوغوسيان الناطقة باسم وزارة الصحة الأرمنية عبر فيسبوك "حتى الساعة تسلم جهاز الطب الشرعي جثث 2317 عسكرياً بينها جثث لم تحدد هوية أصحابها".في المقابل لم تكشف أذربيجان عن خسائرها البشرية.

وبحسب نيكوغوسيان، إن عملية مبادلة الجثث مع السلطت الأذرية بدأت للتو، ما قد يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقاً لوقف إطلاق النار في بداية الأسبوع تحت إشراف موسكو، ووضعتا بذلك حدّاً للنزاع الدموي الذي بدأ منذ أواخر أيلول/سبتمبر.

وفيما يعطي الاتفاق مساحات جغرافية للأذريين، كان يسيطر عليها الأرمن سابقاً في ناغورنو قره باغ، يلزم باكو في الوقت ذاته بالتراجع عن مناطق أخرى كانت تطالب بها.

وتبع الإعلان عن الاتفاق مظاهرات في أرمينيا في الوقت الذي بدأت قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في المناطق المتنازع عليها من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية.