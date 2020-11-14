كوفيد-19: أكثر من مليون و300 ألف وفاة في العالم

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بولندا تسجل 548 حالة وفاة في 24 ساعة في رقم قياسي

سجلت السلطات الصحية البولندية السبت 548 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد للوفيات في يوم واحد في ذلك البلد منذ بدء الوباء.

وبذلك ، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في بولندا إلى 10045.