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العالم

كوفيد-19: أكثر من مليون و300 ألف وفاة في العالم

بقلم:  يورونيوز
من سول في كوريا الجنوبية
من سول في كوريا الجنوبية   -   حقوق النشر  AP Photo/Ahn Young-joon
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13:03

بولندا تسجل 548 حالة وفاة في 24 ساعة في رقم قياسي

سجلت السلطات الصحية البولندية السبت 548 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد للوفيات في يوم واحد في ذلك البلد منذ بدء الوباء.
وبذلك ، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في بولندا إلى 10045. 
11:04

أكثر من مليون و300 ألف وفاة في العالم 

تخطى عدد حالات الوفاة بسبب وباء كوفيد-19 اليوم، السبت، 1.3 مليون حالة حول العالم، بحسب عدة مصادر منها وكالة فرانس برس وجامعة جونز هوبنكز الأميركية .
ويقول الخبراء إن العدد الواقعي لوفيات أكبر من الأرقام المسجلة رسمياً. 
وتلك وفيات سجلت من أصل 53.380.442 إصابة حول العالم. 