تقرير: المملكة المتحدة ستحظر بيع سيارات الديزل والبنزين بعد 8 سنوات

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز السبت أن المملكة المتحدة ستحظر بيع سيارات الديزل والأخرى العاملة بالمشتقات النفطية الأخرى بحلول 2030، كجزء من خطة الحكومة للترويج لاستخدام السيارات الكهربائية.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أعلن في وقت سابق أن حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل سيتم تقديمه من العام 2040 إلى العام 2035، غير أنه من المتوقع حسب فايننشال تايمز أن يتم الإعلان عن تغيير جديد لتاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ ليكون في نهاية العقد الحالي حيث من المرجح أن يعلن جونسون عن هذا التغيير الأسبوع المقبل.

ويعد القرار جزء من سلسلة من المبادرات البيئية التي تدفع بها إدارة جونسون التي سبقت وأن أعلنت في سبتمبر- أيلول الماضي أنها ستصدر أول سنداتها الخضراء العام المقبل، مع إلزام الشركات بالكشف عن خططها لمواجهة مخاطر تغير المناخ بحلول العام 2025. وبهذا تصبح المملكة المتحدة أول اقتصاد رئيسي في العالم يتخذ مثل هذه الخطوة العملاقة في مجال حماية المناخ والبيئة.